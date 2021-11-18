التحالف يعلن تدمير ألغام بحرية حوثية هددت الملاحة بالخليج

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع"، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر. وأضاف التحالف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة. وأكد التحالف أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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