النمسا.. البرلمان يرفع الحصانة عن كورتس

وافق المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" على قرار رفع الحصانة عن المستشار السابق وزعيم حزب "الشعب" سيباستيان كورتس، على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

وأعطت لجنة برلمانية خاصة الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن كورتس، وكان على النواب الموافقة من الناحية الفنية على هذا القرار.

وقال كورتس إنه "ينفي ارتكابه أي أنشطة غير قانونية، وتم تأكيد براءته من خلال تحقيق قانوني مستقل"، معربا عن ثقته في أنه "سيثبت ذلك في قضيته".

وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في النمسا في أكتوبر الماضي طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن كورتس.

وأعلن كورتس عن استقالته من منصب المستشار النمساوي بسبب التحقيقات الجارية ضده بتهم "الرشوة وخيانة الأمانة".

ويرجح المحققون أنه "متورط في تمويل الميزانية لاستطلاعات رأي متحيزة ومواد إعلامية لصالح حزبه السياسي".