وافق المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" على قرار رفع الحصانة عن المستشار السابق وزعيم حزب "الشعب" سيباستيان كورتس، على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
وأعطت لجنة برلمانية خاصة الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن كورتس، وكان على النواب الموافقة من الناحية الفنية على هذا القرار.
وقال كورتس إنه "ينفي ارتكابه أي أنشطة غير قانونية، وتم تأكيد براءته من خلال تحقيق قانوني مستقل"، معربا عن ثقته في أنه "سيثبت ذلك في قضيته".
وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في النمسا في أكتوبر الماضي طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن كورتس.
وأعلن كورتس عن استقالته من منصب المستشار النمساوي بسبب التحقيقات الجارية ضده بتهم "الرشوة وخيانة الأمانة".
ويرجح المحققون أنه "متورط في تمويل الميزانية لاستطلاعات رأي متحيزة ومواد إعلامية لصالح حزبه السياسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا.. البرلمان يرفع الحصانة عن كورتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.