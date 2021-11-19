عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء وخصومات على اللاب توب

عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء هي العروض الأسبوعية التي توفرها المكتبة بمناسبة شهر نوفمبر والذي يتزامن مع الجمعة البيضاء، وقد وفرت المكتبة خصم وتخفيض على جميع لوازم الأفراد والمقيمين، ووفرت عروض التقسيط داخل عروض جرير شهر نوفمبر أيضًا لمن لا يستطيع الشراء بسعر الكاش، ومن ضمن تلك العروض هي عروض جرير للجوالات سامسونج وهواوي أيضًا داخل المملكة العربية السعودية في جميع فروع المكتبة المنتشرة في كافة الأنحاء، وسوف نتعرف على عروض جرير إلكترونيات بالتفصيل. عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء تشمل العروض المقدمة من مكتبة جرير كافة المنتجات بأسعار تنافسية وتشمل تلك التخفيضات: شاشة أل جي بحجم 65 بوصة والتي تتميز بوضوح الصورة والكفاءة العالية في عرض الفيديوهات بالإضافة إلى أن الشاشة تسمح بتشغيل البلوتوث والواي فاي كما يوجد أكثر منفذ من نوع HDMI ويمكن الحصول على هذه الشاشة بسعر 6499 ريال بدلًا من 17999 ريال.

شاشة بحجم 65 بوصة وهي من نوع سوني الأكثر طلبًا من العملاء لما تتميز به الشركة بالإنتاج المتميز وتأتي هذه الشاشة بنظام تشغيل من نوع اندرويد 9 وسماعات عالية الوضوح بالإضافة إلى مساعد جوجل وإمكانية البحث الصوتي وتتوفر تلك الشاشة داخل العرض بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال. عروض جرير لاب توب عروض جرير لاب توب أيضًا توفر المكتبة عروض متميزة على أجهزة اللاب توب بإمكانيات متعددة ومنها: لاب توب مايكروسوفت سيرفس والذي يأتي بحجم 15 بوصة ومعالج من نوع AMD وكارت شاشة ذو كفاءة عالية كما أن الجهاز مزود بنسخة ويندوز 10 ويعمل الجهاز بكفاءة عالية بفضل المعالج وكذلك الرام بحجم 16 جيجا المتوفرة به وتوفر المكتبة الجهاز بسعر 5999 ريال بدًا من 7499 ريال.

كمبيوتر محمول من نوع هواوي والذي يأتي بمعالج قوي من نوع أنتل كور I5 وشاشة عرض بحجم 14 بوصة ويتميز الجهاز بسرعة كبيرة في الاستخدام بفضل السعة المخصصة للنظام بحجم 8 جيجا رام كما يأتي الجهاز ببطارية من نوع ليثيوم أيون بسعر 2749 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال. وغيرها من الأجهزة والإلكترونيات المتميزة التي تتوافر في ضوء عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء وعلى مدار الأسبوع أيضًا في إطار خصومات وتخفيضات المكتبة الجديدة. الوسوم

عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء هي العروض الأسبوعية التي توفرها المكتبة بمناسبة شهر نوفمبر والذي يتزامن مع الجمعة البيضاء، وقد وفرت المكتبة خصم وتخفيض على جميع لوازم الأفراد والمقيمين، ووفرت عروض التقسيط داخل عروض جرير شهر نوفمبر أيضًا لمن لا يستطيع الشراء بسعر الكاش، ومن ضمن تلك العروض هي عروض جرير للجوالات سامسونج وهواوي أيضًا داخل المملكة العربية السعودية في جميع فروع المكتبة المنتشرة في كافة الأنحاء، وسوف نتعرف على عروض جرير إلكترونيات بالتفصيل. عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء تشمل العروض المقدمة من مكتبة جرير كافة المنتجات بأسعار تنافسية وتشمل تلك التخفيضات: شاشة أل جي بحجم 65 بوصة والتي تتميز بوضوح الصورة والكفاءة العالية في عرض الفيديوهات بالإضافة إلى أن الشاشة تسمح بتشغيل البلوتوث والواي فاي كما يوجد أكثر منفذ من نوع HDMI ويمكن الحصول على هذه الشاشة بسعر 6499 ريال بدلًا من 17999 ريال.

شاشة بحجم 65 بوصة وهي من نوع سوني الأكثر طلبًا من العملاء لما تتميز به الشركة بالإنتاج المتميز وتأتي هذه الشاشة بنظام تشغيل من نوع اندرويد 9 وسماعات عالية الوضوح بالإضافة إلى مساعد جوجل وإمكانية البحث الصوتي وتتوفر تلك الشاشة داخل العرض بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال. عروض جرير لاب توب عروض جرير لاب توب أيضًا توفر المكتبة عروض متميزة على أجهزة اللاب توب بإمكانيات متعددة ومنها: لاب توب مايكروسوفت سيرفس والذي يأتي بحجم 15 بوصة ومعالج من نوع AMD وكارت شاشة ذو كفاءة عالية كما أن الجهاز مزود بنسخة ويندوز 10 ويعمل الجهاز بكفاءة عالية بفضل المعالج وكذلك الرام بحجم 16 جيجا المتوفرة به وتوفر المكتبة الجهاز بسعر 5999 ريال بدًا من 7499 ريال.

كمبيوتر محمول من نوع هواوي والذي يأتي بمعالج قوي من نوع أنتل كور I5 وشاشة عرض بحجم 14 بوصة ويتميز الجهاز بسرعة كبيرة في الاستخدام بفضل السعة المخصصة للنظام بحجم 8 جيجا رام كما يأتي الجهاز ببطارية من نوع ليثيوم أيون بسعر 2749 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال. وغيرها من الأجهزة والإلكترونيات المتميزة التي تتوافر في ضوء عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء وعلى مدار الأسبوع أيضًا في إطار خصومات وتخفيضات المكتبة الجديدة.

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