عروض جرير للجوالات سامسونج الجمعة البيضاء 2021 تخفيضات جديدة

عروض جرير للجوالات سامسونج الجمعة البيضاء متوفرة في الوقت الراهن، ويُمكن أن تُسمى أيضًا العروض الأسبوعية من مكتبة جرير ونجد في عروض جرير للجوالات اليوم خصومات على أجهزة سامسونج الحديثة، وخصوصًا التي تدخل في بند الجوالات ذو الفئة العالية، والتي قد لا يستطيع الجميع شرائها بسعرها الأساسي، وسوف نوفر لكم عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء بالتفصيل وذلك بعد أن وفرنا من قبل عروض الشاشات في جرير.

عروض جرير للجوالات سامسونج الجمعة البيضاء

توفر المكتبة عروض متعددة على أجهزة الجوال من نوع سامسونج داخل عروض الجمعة البيضاء ومن أهم تلك العروض:

جوال سامسونج زد فولد 2 ويعتبر الجهاز من أهم الجوالات وأكثرها استخدامًا داخل المملكة بفضل الشكل الجذاب والكفاءة العالية في الاستخدام حيث يأتي الجهاز بمعالج ثماني النواه بالإضافة إلى مساحة 256 جيجا بايت أما عن ذاكرة النظام فتأتي بحجم 12 جيجا رام ويمكن الحصول على الجهاز بسعر 5799 ريال بدلًا من 7999 ريال.

جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 وهو من أحدث الطرازات المنتجة من الشركة ويتوفر بالجهاز بمساحة 256 جيجا كما أن الجهاز يأتي بمعالج ثماني النواه وبطارية بحجم 3300 مل أمبير، كما يدعم الجهاز جميع الشبكات الحالية وصولًا بشبكات الجيل الخامس وتوفر المكتبة الجوال بسعر 3999 ريال سعودي.

جهاز سامسونج أيه 52 أس ويعد الجهاز من الأجهزة الأكثر تطورًا حيث يدعم جميع الشبكات المتوفرة كما يأتي الجهاز بمساحة 128 جيجا بايت وبطارية بحجم 4500 مل أمبير ومعالج ذا كفاءة عالية ويضم الجهاز عدد أربعة كاميرات خلفية بدقة متميزة تصل إلى 64 ميجا بكسل بإحدى الكاميرات ويمكن الحصول عليه بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال.

جوال سامسونج جالكسي أس 21 الترا

جوال سامسونج جالكسي أس 21 الترا ويضم الجهاز مجموعة كبيرة من المميزات على رأسها المساحة التي تصل إلى 256 جيجا وكذلك الكاميرا متعددة الدقة والتي تصل إلى 108 ميجا بيكسل أيضًا يضم الجهاز معالج ثماني النواه بالإضافة إلى البطارية التي تدوم طويلًا بقوة 5000 مل أمبير وتوفر المكتبة الجوال بتخفيض كبير بنسبة 20% ليحصل عليه العميل بسعر 4299 ريال بدلًا من 5399 ريال سعودي في خصومات مكتبة جرير.