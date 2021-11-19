وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أحد القيادات الحوثية

جدة - نرمين السيد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القائد العسكرى لمليشيات الحوثيين صالح الشاعر.



جدة - نرمين السيد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القائد العسكرى لمليشيات الحوثيين صالح الشاعر. واتهمت الخزانة الأمريكية "الشاعر" بلعب دور فى عرقلة جهود حل الأزمة اليمنية والاستيلاء على ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

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