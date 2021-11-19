بوتين: يجب أن يكون لمجموعة بريكس تأثير أكبر على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله فى الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الخارجية "فى الشؤون الدولية، يجب أن يكون دور بريكس بارزا أكثر وأن يلبى الإمكانات المتزايدة للدول الأعضاء".

وأشار بوتين إلى أن بريكس "تغطى أكثر من 40 % من سكان العالم وأكثر من ربع مساحة اليابسة على كوكب الأرض".

وأكد أن موسكو ستواصل المشاركة بنشاط فى تطوير كل من بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون.

وشدد الرئيس الروسى على أن "الخطوات الملموسة ينبغى أن تعمق الشراكة داخل منظمة شنغهاى للتعاون. فهى واحدة من أكثر المحاور تأثيرا فى العالم متعدد الأقطاب، وهيكل دولى متعدد الأقطاب يسهم فى ضمان الاستقرار والنمو الاجتماعى والاقتصادى المستدام فى منطقة أوراسيا".

وأضاف: "من مصلحتنا ضمان قيام الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون بتنسيق أنشطة السياسة الخارجية بشكل أوثق، لا سيما فى الأمم المتحدة، وكذلك فى المنتديات الدولية الأخرى".