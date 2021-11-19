رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1443 موعد رصد درجات الفصل الدراسي الأول

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية للعام الدراسي 1443 من أهم ما يشغل طلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو المتوسطة والثانوية، وذلك عقب الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي كان بعضها إلكتروني عبر منصة مدرستي للذين لم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، أو حضوريا في المدارس، وقد أقرت وزارة التعليم من قبل أن الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر ستكون إلكترونية، فيما أكدت على أن الاختبارات العلمية سوف يتم استبدالها بالأبحاث أو التقارير، وذلك يتوقف على رؤية المدرسة والمعلمين.

رابط نتائج الطلاب نظام نور

بعد انتهاء الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، تبدأ عمليات تصحيح الاختبارات، والمراجعة والتقييم، ثم يقوم المعلمين برصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب؛ تمهيدًا لعرضها في نظام نور التعليمي، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نظام نور برقم الهوية، باعتباره أحد أهم المنصات الإلكترونية التي دشنتها وزارة التعليم لخدمة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على العملية التعليمية، كما أتاح لولي الأمر التسجيل في نظام نور وإنشاء حساب شخصي، يتمكن من خلال متابعة المستوى الدراسي للأبناء والاستعلام عن موعد ظهور النتائج.

موعد ظهور نتائج الطلاب في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر أن تظهر نتائج طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة في نظام نور خلال الأيام القليلة المقبلة، في موعد أقصاه 20 ربيع ثاني، حيث أنها شددت على ضرورة تصحيح الاختبارات أولًا بأول فور الانتهاء، وذلك لاختصار الوقت، والإعلان عن ظهور النتائج في نظام نور في أسرع وقت ممكن، كما أنها اعتمدت نظام التصحيح الآلي الذي يضمن الدقة والشفافية في التصحيح وتجنب حالات الخطأ.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية

فور اعتماد نتائج الطلاب في نظام نور، وإعلان وزارة التعليم عن أنها متاحة الآن، يستطيع ولي الأمر تسجيل دخول نظام نور من خلال بيانات الحساب الشخصي، والاستعلام عن النتائج برقم الهوية، بالخطوات التالية:

تسجيل دخول نظام نور. تسجيل بيانات حساب ولي الأمر في نظام نور لذلك. تعبئة حقول رمز التحقق البشري. دخول تبويب نتائج اختبارات الطلاب الفصل الدراسي الأول. تحديد اسم المدرسة والإدارة التابع لها الطالب. يتم النقر على خيار إظهار النتيجة لذلك.

الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور برقم الهوية 1443.