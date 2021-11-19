مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثي على مجمع سفارة واشنطن بصنعاء

أعرب مجلس الأمن الدولي، ليلة الجمعة، عن إدانته لاستيلاء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مجمع السفارة الأميركية السابق في صنعاء باليمن.

وقال في بيان: "مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، عملية الاستيلاء الأخيرة والمستمرة على مجمع السفارة الأميركية السابق في صنعاء باليمن من قبل جماعة الحوثي، والتي احتجز فيها عشرات الموظفين.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب فوري لجميع المسلحين من ميليشيات الحوثي من الأماكن التي استولوا عليها في اليمن.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، دعت الولايات المتحدة ميليشيات الحوثي إلى "إنهاء عنفها العبثي"، الذي تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثي ويستلي: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار".

وجاءت تصريحات ويستلي في رسالة لها، استنكرت من خلالها الهجمات الحوثية الأخيرة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بمقتل عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتسبب هجوم الحوثيين على المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، إلى زيادة عدد النازحين والمهجرين قسريا من تلك المناطق، حيث بلغ عددهم منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، نحو 54 ألف شخص.