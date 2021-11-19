تمويل بدون تحويل راتب حتى 3 مليون ريال سعودي

تمويل بدون تحويل راتب من خلال بنك الإمارات دبي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أفضل البنوك التي تقدم تمويلات للأفراد بالعديد من المميزات حيث يتم التمويل بدون تحويل راتب، ويعتبر التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبعائد تنافسي ويقد التمويل للمواطنين والمقيمين علي حد سواء، وذلك إلي جانب العديد من الخدمات الأخري مثل التمويل التأجيري للسيارت وخدمات البطاقات الائتمانية، وباقات الخدمات المصرفية المخصصة للسيدات داخل المملكة، ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني تمويل يصل الي ٣ مليون ريال سعودي ومدة تقسيط تصل إلي ٥ سنوات، وسوف نتعرف ألان علي أهم مميزات وشروط تمويل بدون تحويل راتب من بنك الإمارات دبي الوطني.

التمويل بدون تحويل راتب للمقيمين والسعوديين علي حد سواء. كذلك يعتبر تمويل الإمارات دبي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد حسب أختيار العميل ومدة تصل إلي ٦٠ شهرا. كذلك في حالة وفاة المستفيد قبل الوفاء بالمبلغ يتم الاعفاء الكامل من سداد باقي المبلغ وايضا في حالة العجز الكلي. في حالة وفاة العميل تحصل أسرتة علي مبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي من التأمين. تبلغ الرسوم ١% فقط وبحد أقصي ٥٠٠٠ ألاف ريال سعودي. هامش الربح السنوي علي التمويل بدون تحويل راتي ٩.٥% لكامل المدة. أمكانية الحصول علي تمويل أخر بعد سداد ٢٠% من أجمالي المبلغ. رسوم تأجيل الاقساط ١٠٠ ريال سعودي. رسوم السداد المبكر لهذا التمويل ٣ شهور.

مميزات التمويل بدون راتب من الإمارات دبيحاسبة التمويل من بنك الإمارات دبي

في حالة طلب تمويل بمبلغ ٣ مليون ريال سعودي يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب ١٥٠٠٠ الف ريال ويحسب التمويل كالتالي.

مدل النسبة السنوي في التمويل بدون تحويل راتب ٩.٦١%.

الرسوم الإدارية ٥٠٠٠ ألاف ريال سعودي.

أجمالي الفائدة لمدة ٥ أعوام ٧٤٨ ألف ريال سعودي.

يصبح أجمالي المبلغ المطلوب سدادة ٣٧٤٨٥٠٠ ريال سعودي.

تكون قيمة القسط الشهري ٦٢ ألف ريال سعودي.

في الختام نكون قد اوضحنا مميزات تمويل من بنك الإمارات دبي الوطني وطريقة حساب الاقساط المستحقة.