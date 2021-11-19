السعودية مصرف الراجحي وعروضه الرائعه الآن إطلاق عرض التأمين الشامل على السيارة

عن أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية . فأنه سوف نتحدث اليوم عبر موقعنا موقع ثقفني عن بنك الراجحي . يعد بنك الراجحي من أهم البنوك داخل المملكة مما يقدمة من مميزات سريعه وعروض تمويلية رائعه لكافة عملائه الاجلاء . والذي انتشر بصورة رائعة . اليوم سوف نعرض عن ماتم إعلانه مؤخرا من قبل بنك الراجحي . فقد أعلن من جانبة مصرف الراجحي عن عروض جديدة ومميزة لكافة عملائه داخل المملكة العربية السعودية. وذلك عن طريق حسابه الرسمي تويتر ، والتي يتم عبر هذا الموقع الخاص بمصرف الراجحي نشر كافة العروض وانطلاقات الرائعه في عمليات التمويل المقدمة من بنك الراجحي . فإنه يجدر بنا التنوية على تحميل تطبيق Alrajhi bank . وذلك للاستفادة من ذلك التطبيق بما يقدمه من الكثير والكثير من العروض التمويلية، وقد وجب التنوية أيضا أنه هو المنفذ الوحيد والموقع الوحيد الذي يعرض من خلاله كافة العروض والمميزات وكل ماهو جديد من مصرف الراجحي . وهذا ما قد أقره بنك الراجحي في بيانات عدة من قبل . والان سوف نعرض على حضراتكم أهم العروض وهو عرض التأمين الشامل للسيارة. وهذا ما اعلن عنه مصرف الراجحي منذ قليل، وذلك بالإضافة إلى عرض اخر وهو بطاقة سيغنتشر المجانية.

بنك الراجحي واعلانه عرض التأمين الشامل للسيارة

وبناء على رغبة عملاء بنك الراجحي العظام وكذلك المتقدمين الجدد فأن بنك الراجحي قد أطلق تطبيق Alrajhi bank في الآونة الأخيرة . هذا العرض الذي كان بصدد انتظاره الكثير من عملاء بنك الراجحي . وهو عرض جديد يتيح إمكانية تفعيل نظام تأمين شامل على السيارة الخاصة بك ، بالاضافة إلى تخفيض قد تم اقتراحه وتفعيلة من قبل البنك والذي يصل إلى 10% وذلك يتم من خلال إستخدام عملاء مصرف الراجحي التطبيق الخاص به والذي ذكرناه سلفا . لكل عروض مقدمة من أي بنك يجب أن يوضع لها شروط وضوابط لتحقيق أكبر استفادة من تلك العروض بالنسبة للنك أو بالنسبة للعميل المرتبط به فقد أشار من جانبة مصرف الراجحي أنه للعميل الحق في الاستفادة من كافة تلك العروض المقدمة وذلك وفقاً للضوابط والشروط المقررة من قبلة . كذلك فإن البنك المركزي السعودي يقوم بالإشراف على تلك العروض والتطبيقات والعمليات التمويلية أيضا . بالإضافة إلى تخصيص رقم موحد 8001241222 وذلك لمراعاة استقبال جميع الشكاوى وكذلك أيضا توفير أي مقترحات.