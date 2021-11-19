خصومات 60% على الجوالات في بنده هايبر بالسعودية اليوم

عروض بنده هايبر في السعودية على الأجهزة الكهربائية والجوالات، توفر بندة إلى عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات وذلك على جميع المنتجات التي توفرها إلى عملائها فتعمل أسواق بندة على تطوير ذاتها وذلك من خلال تقديمها لكل ما يحتاج إليه كل منزل من أجهزة حديثة، فإذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل الأجهزة الكهربائية يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع بندة وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه بكل تأكيد.

عروض بندة في المملكة العربية السعودية:

يشمل العرض مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي” سامسونج تلفزيون ال اي دي Samsung TV LED، سامسونج تلفزيون بلازما، توشيبا تلفزيون ال اي دي Toshiba Turbo LED TV، شارب تلفزيون ال اي دي Sharp LED TV Full HD، نيكاي تلفزيون ال اي دي سمارت Nikai LED Smart TV، سكاي وارث ال اي دي تلفزيون Skyworth LED TV، أفترون تلفزيون أل اي دي Aftron LED TV، سامسونج مسرح منزلي بلوتوث Samsung Home Theater Bluetoot.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” هيوماكس ريسيفر اتش دي Humax Receiver Digital HD، دورا ريسيفر بمدخل كارت Dora Receiver HD، كانون كاميرا دي اس سي اكسوس Canon Camera، أبيتك كاميرا فيديو Apitek video Camera HD، جينكس كاميرا فيديو Genx Video Camera، فوجي فيلم كاميرا إحترافية Fuji Film Camera.

تخفيضات وعروض بنده الحصرية:

يشمل العرض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شاحن متنقل ميركل يمين وشاحن متنقل اكس سل X-cell power bank، سماعات أذن فوداكس Vodex Earphone وسماعة لاسلكية مايسترو Mastro Wireless Light وسماعة بلوتوث اكستريم Xtreme Ultra Bluetooth Headset، كابل ايفون ميلي Mili lighthing Cable وكابل اتش دي ام أي بيلكين Belkin High HDMi Cable، شاحن جداري ميلي وسماعة بلوتوث ستريو لونار Lunar Bluetooth Stereo Sound.

إذا كنتم في حاجة للاستفادة من عروض وخصومات بندة يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروعها فهي تعمل على مدار اليوم لكي تقدم إلى جميع عملائها أفضل المنتجات والأجهزة الكهربائية وكل ذلك بأسعار مناسبة لكافة الطبقات دون أي تفرقة.