مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ترحب بكل محتاج وعون لمن طلب المعونة سجل واحصل على طلبك

الكثير من الشباب العاطلين وخريجى الجامعات والذين لا يعملون ويبحثون دائما عن توفر وظيفة ما في مجال عملهم أو أى مجال آخر يدر دخلا يعود عليه وعن كف السؤال ويغنيه عن طلب الحاجة ولكن لعدم توفر الوظائف كان التفكير في التقديم على مساعدة مؤسسة الوليد للإنسانية والتي تقدم المساعدات لكل من طلب وتنطبق عليه الشروط، واليوم ومن موقع ثقفني نوضح شروط التسجيل ورابط التسجيل بمؤسسة الوليد وخطوات التسجيل بالتفصيل، ولا يقتصر دور مؤسسة الوليد للإنسانية على تقديم هذه الخدمات فقط، بل أنها تعمل على تسهيل حياة فئات عديدة بالمجتمع السعودي والكثير من دول العالم حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة ، وتقديم مساعدات متنوعة لمن يرغب في طلب المساعدة وتنطبق شروط طلب المساعدة عليهم، وذلك عبر المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الراغبين في التبرع للغير، وتعمل مؤسسة الوليد في تقديم مساعدة المطلقات والأرامل على تحمل مصاريف المعيشة وسداد مديونياتهم أو دفع مصروفات المدارس لابنائهم.

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. الضغط على خانة تسجيل جديد الموجودة أعلى يمين الشاشة. إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني وكتابته مرة أخرى للتأكيد. تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها. تفعيل حساب تويتر، ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الاسم ورقم المرور للتقديم على المساعدة. الضغط على خانة تعبئة طلب جديد. تحديد نوع الطلب “مسكن – سيارة”. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بالكامل. الإجابة على الأسئلة التي سيتم ظهورها، مثل الحالة الاجتماعية والوضع السكني. تقديم المساعدات السابقة التي تم الحصول عليها من قبل الحكومة أو مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم الحالة الاقتصادية لصاحب الطلب. ستظهر شاشة جديدة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وأنه سيتم التواصل مع طالب المساعدة في أقرب وقت.

يجب أن يزيد دخل الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم عن 3 آلاف ريال سعودي شهريًا. يجب عدم أمتلاك المتقدم للدعم عقار أو سيارة. يجب تقديم تعهد على عدم بيع السيارة التي سيتم الحصول عليها من قبل مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم تعهد بعدم بيع الوحدة السكنية التي سيحصل عليها الشخص من المؤسسة. التقديم في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال يتم مرة واحدة.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال:شروط التقديم في مؤسسة الوليد للإنسانية: