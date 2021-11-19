بـ"القميص التاريخي".. لفتة إنسانية من محمد صلاح

أعلن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، تبرعه بالقميص الذي ارتداه خلال الانتصار التاريخي لفريقه على مانشستر يونايتد في عقر داره بخماسية نظيفة الشهر الماضي.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" من أهداف فريقه الخمسة في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول لزميله الغيني نابي كيتا في الدقيقة الخامسة وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وكتب صلاح عبر حسابه في "تويتر": "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان".

وأضاف: "عشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 في مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان في مصر".

وختم قائلا: "هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 10 نقاط بعد مضي 11 جولة من عمر المسابقة، ويحتل ليفربول المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة متأخرا بـ4 نقاط عن المتصدر تشلسي.