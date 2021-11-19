جدة - نرمين السيد -
وحسب تقرير للموقع، فإن المذكرة التى وقعت عليها وزيرة شؤون الجيش كريستين وورموث، طالبت بوضع إشارة خاصة على الملفات الشخصية للعسكريين الذين يرفضون تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.
وسيحرم رافضو التطعيم من فرص الترقية أو المنح الدراسية أو الحصول على جوائز ومكافآت وغير ذلك من حوافز.
كما يتيح الأمر لقادة الوحدات والفصائل فرض قيود على مواصلة العسكريين الرافضين للتطعيم خدمتهم العسكرية، إن لم تكن لديهم شهادة طبية تؤكدة استحالة تلقيهم اللقاح لأسباب صحية.
ويشمل الأمر القوات البرية وقوات الاحتياط والحرس الوطني.
وحسب التقرير، فقد تم تطعيم نحو 67% من كوادر القوات البرية الأمريكية، ونحو 52% من كوادر الحرس الوطنى التابع لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من الجيش الأمريكى بشأن الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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