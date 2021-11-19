كوريا الجنوبية : تسجيل 3034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 3034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالى حالات الإصابة بالوباء فى البلاد إلى 409 آلاف و 99 حالة.





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