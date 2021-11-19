بتهمة التخطيط لاغتيال وزير .. واشنطن تعلق على أنباء احتجاز أمريكى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الخميس: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكى فى أوكرانيا". وأضاف: "نتحمل مسؤوليتنا بجدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين فى الخارج، ونراقب الوضع. ونظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أى تعليق آخر".

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