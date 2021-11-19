فيديو .. حريق لوحة التصويت أمام أحد النواب فى البرلمان الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع، إلى أنه بمساعدة طفاية، تم إخماد الحريق وتوقف تصاعد الدخان من الجهاز.

واستغرقت فترة الراحة وتوقف العمل، قرابة عشرين دقيقة، عاد بعدها النواب إلى العمل وفق الجدول المحدد.

وشدد الموقع، على أن هذه ليست المرة الأولى التى تشتعل فيها النيران، فى منصات التصويت فى البرلمان الأوكراني.