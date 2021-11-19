بدء انتشار الجيش الكندى بمقاطعة بريتش كولومبيا لمواجهة الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الكندية، أنها تتحرك بسرعة لمساعدة مقاطعة بريتش كولومبيا على الاستجابة لكارثة الفيضانات المستمرة وتعهدت بمساعدة المقاطعة فى إعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة، مع بدء انتشار الجيش.





وتبدأ المهمة الهائلة المتمثلة فى تنظيف وتقييم الأضرار بعد هطول السيول فى نهاية الأسبوع الماضى والتى تسببت فى حدوث فيضانات وانهيارات طينية كارثية. ودفعت الفيضانات إلى إصدار أوامر إخلاء فى بعض مجتمعات وادى فريزر. كما دمرت أجزاء من الطرق السريعة التى تربط البر الرئيسى السفلى ببقية البلاد. وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير اليوم: "سنكون هناك بدعم مالى للمساعدة فى إعادة بناء تلك البنية التحتية الحيوية". "فى الوقت الحالى ينصب تركيزنا على نقل الناس إلى بر الأمان". وتعهدت أوتاوا بإرسال مئات الجنود للقيام بمهام البحث والإنقاذ ومساعدة المقاطعة فى الأزمة المستمرة. ووصلت أول وحدة عسكرية فى وقت سابق اليوم وهناك خطط لنشر حوالى 120 جنديا على الأرض فى أبوتسفورد بحلول نهاية اليوم. وقالت وزيرة الدفاع الوطنى أنيتا أناند "وإذا لزم الأمر، لدينا آلاف الأعضاء على أهبة الاستعداد لمساعدة الإقليم وسكانه".

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