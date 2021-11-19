كورونا فى الجزائر.. 152 إصابة جديدة و4 وفيات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيانها اليومى عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفع إلى 208 آلاف و532 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6009 حالات بينهم 22 فى العناية المركزة.

وأضافت "الصحة الجزائرية" أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي إصابة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما سجلت أربع ولايات عشر حالات فما فوق.