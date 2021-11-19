مديرة اتصالات نائبة الرئيس الأمريكى تستقيل من منصبها

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول "أشلى عضو مهم فى فريق نائب الرئيس الذى عمل بلا كلل لدفع أهداف هذه الإدارة.. أشلى ستغادر المكتب فى ديسمبر من أجل فرص عمل أخرى".
ويأتى خروج إيتيان بعد أن تحدثت شبكة "سى إن إن" عن توتر كبير بين مساعدى ويست وينغ ومكتب نائب الرئيس.
كما أفادت شبكة CNN بأن العديد من الأشخاص فى فريق هاريس يتطلعون للمغادرة.
من جهتها أكدت قناة Fox News إن أشلى إتيان قدمت استقالتها يوم الخميس.
كما أشارت القناة الأمريكية إلى أن هاريس وفريقها لم يبحثوا بعد عن بديل لإتيان.
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