اعتراض وتدمير صاروخ باليستى استهدف مدينة جازان السعودية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التحالف فى بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الجمعة، بأن عملية الاعتراض جاءت فى أعقاب رصد نشاط وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولى. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه تحالف دعم الشرعية فى اليمن عن أن قواته تمكنت من تدمير220 لغما بحريا، مؤكدا أن هذه الألغام تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة فى جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتواصل الميليشيات الحوثية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة العربية السعودية، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

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