انتشار الجيش غرب كندا للسيطرة على الفيضانات

جدة - نرمين السيد - انتشرت قوات عسكرية فى غرب كندا، أمس الخميس، برًا وجوًا، فى محاولة للسيطرة على الدمار الذى خلفته الفيضانات والانهيارات الأرضية الكبيرة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرات المفقودين، وإجلاء الآلاف.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزيرة الدفاع الوطنى أنيتا أناند: "أنقذ عناصر من سلاح الجو الملكى الكندى أكثر من 300 سائق سيارة، ونحو 30 حيوانًا أليفًا، باستخدام ثلاث طائرات هليكوبتر".

وفى مؤتمر صحفى أمس الخميس، أوضحت أناند أن هذه هى المرة الثانية عشرة منذ بداية الوباء التى يستجيب فيها الجيش الكندى لكوارث الطبيعية، متوقعة أن ينتقل نحو 120 جنديًا فى أبوتسفورد، على بعد حوالى 70 كيلومتراً جنوب شرق فانكوفر.

وقالت الوزيرة إن آلافا آخرين مستعدون للتدخل عند الحاجة، حيث حلقت ثلاث مروحيات عسكرية فوق جنوب غرب بريتيش كولومبيا، أمس الخميس، لتقييم مدى الضرر، وتحديد الأماكن التى تمثل فيها المساعدات أولوية. ومن المفترض أن تستمر هذه العملية الطارئة 30 يومًا.

ومن جانبه، قال الجنرال واين آرى، قائد الجيش الكندى، إنه "مع التغيرات المناخية، يجب أن نستجيب لحالات طوارئ داخلية أكثر تواترًا وشدة"، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على المنطقة، يومى الأحد والإثنين، بانهيارات أرضية، ودمرت الطرق والبنية التحتية، وأغرقت مدنًا بكاملها تحت الماء.

واضطرت حكومة بريتيش كولومبيا إلى إعلان حالة الطوارئ منذ أول أمس الأربعاء، على غرار ما فعلت فى يوليو بسبب حرائق الغابات الهائلة، فى حين يواصل عمال الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين فى منطقة بيمبرتون فى شمال شرق فانكوفر، التى تضررت جراء انهيار أرضى، إلى جانب العثور على جثة امرأة فى وقت سابق.

وحذر رئيس بلدية أبوتسفورد، هنرى براون، من احتمالات بطول آمد الأزمة فى مدينته، قائلاً: "لست قلقًا بشأن هطول الأمطار اليوم. ما يقلقنى هو الأسبوع المقبل. نتوقع هطول بين 80 و100 ميلمتر من الأمطار".

وأجلت السلطات الكندية نحو 600 من سكان المدينة البالغ عددهم 162 ألف نسمة، إضافة إلى مئات آخرين تم إجلاؤهم من المنطقة فى الأيام الأخيرة. وفقد الكثير من المزارعين حيواناتهم التى غرقت بسبب المياه فى الأيام الأخيرة.

وتأثر مرفأ فانكوفر، أهم موانئ البلاد، بالاضطرابات اللاحقة بحركة النقل البرى وعبر السكك الحديد بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وسط تأثر شديد فى شبكات الإمداد.