احصل على شهادة الأسر المنتجة لدعم 50 ألف ريال بدون رسوم وتصدر مجانا

شهادة الأسر المنتجة، هي شهادة تصدر للأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية بهدف أن يحصل على عمل ما، وتكون هذه الشهادة حتى يتم تحديد نشاط المشروع، فدعم الأسر المنتجة بمبلغ تمويلي يصل إلى 50 إلى ريال كدعم مسترد، ولكن هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر حتى تحصل على دعمك، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم لك عدد كبير من التمويلات مثل تمويل الأسر بهدف توفير الراحة والأمان للأسر الفقيرة والمتوسطة وتمويل الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتيسير الحصول عليه، وتمويل كنف وتمويل آهل ويختص منهم النساء المطلقات والأرامل وتمويل الترميم.شهادة الأسر المنتجة
هي شهادة يتم الحصول عليها بهدف مزاولة المهنة التي تمتلكها الأسر الفقيرة والمتوسطة، شروط شهادة الأسر المنتجة والحصول على دعم 50 ألف ريال، وتحويلها إلى مشاريع خاصة بهم حتى يتم توثيق الشهادة وتنظيم العمل داخل المملكة العربية السعودية، 120 ألف ريال تمويل نقدي للعاطلين عن العمل، لتحصل كل أسرة على شهادة منتجة تستطيع العمل بها ويمتهنون المهنة التي يرودنها دون قلق أو خوف، ويحصلون على دعم مالي يساهم معهم في زيادة مشروعهم، وهذه الشهادة يتم إصدارها مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة.مزايا شهادة الأسر المنتجة
هي شهادة تصد مجاناً وبدون رسوم إدارية، بغرض خدمة المجتمع و الأسر المنتجة لتوفير العمل بأيديهم في المهنة التي يمتهنونها، وصلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد فور انتهائها، وتصدر عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة ويتم حصولك عليها في نفس اليوم بعد استيفائك كافة الشروط المعلن عنها، وعلى ذلك ستتقدم بطلب الحصول على دعم الأسر المنتجة، ولتحصل على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالأسر المنتجة 920033309 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.شروط شهادة الأسر المنتجة
- يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، كما أنه لا يتخطى 65 عاما، ويتم التقديم للحصول على الشهادة والدعم لهذا العمر.
- يجب أن لا يكون هناك سجل تجاري لمن يتقدم لطلب الشهادة المنتجة.
- الدخل الشهري يجب أن لا يزيد عن 10 ألف ريال بدون دخل النشاط.
- تقديم عقد إيجار، أوعنوان وطني، أو صك ملكية، لأثبات السكن.
- وفق الاتفاق الذي يتم بين الأسر والبنك يجب توفير الضمانات المطلوبة لذلك.
- أن يكون المتقدم لطلب الشهادة أو الدعم سعودي الجنسية أو سعودية فهو يصلح للنساء أيضاً.
الوسوم
شهادة الأسر المنتجة، هي شهادة تصدر للأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية بهدف أن يحصل على عمل ما، وتكون هذه الشهادة حتى يتم تحديد نشاط المشروع، فدعم الأسر المنتجة بمبلغ تمويلي يصل إلى 50 إلى ريال كدعم مسترد، ولكن هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر حتى تحصل على دعمك، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم لك عدد كبير من التمويلات مثل تمويل الأسر بهدف توفير الراحة والأمان للأسر الفقيرة والمتوسطة وتمويل الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتيسير الحصول عليه، وتمويل كنف وتمويل آهل ويختص منهم النساء المطلقات والأرامل وتمويل الترميم.شهادة الأسر المنتجة
هي شهادة يتم الحصول عليها بهدف مزاولة المهنة التي تمتلكها الأسر الفقيرة والمتوسطة، شروط شهادة الأسر المنتجة والحصول على دعم 50 ألف ريال، وتحويلها إلى مشاريع خاصة بهم حتى يتم توثيق الشهادة وتنظيم العمل داخل المملكة العربية السعودية، 120 ألف ريال تمويل نقدي للعاطلين عن العمل، لتحصل كل أسرة على شهادة منتجة تستطيع العمل بها ويمتهنون المهنة التي يرودنها دون قلق أو خوف، ويحصلون على دعم مالي يساهم معهم في زيادة مشروعهم، وهذه الشهادة يتم إصدارها مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة.مزايا شهادة الأسر المنتجة
هي شهادة تصد مجاناً وبدون رسوم إدارية، بغرض خدمة المجتمع و الأسر المنتجة لتوفير العمل بأيديهم في المهنة التي يمتهنونها، وصلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد فور انتهائها، وتصدر عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة ويتم حصولك عليها في نفس اليوم بعد استيفائك كافة الشروط المعلن عنها، وعلى ذلك ستتقدم بطلب الحصول على دعم الأسر المنتجة، ولتحصل على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالأسر المنتجة 920033309 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.شروط شهادة الأسر المنتجة
- يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، كما أنه لا يتخطى 65 عاما، ويتم التقديم للحصول على الشهادة والدعم لهذا العمر.
- يجب أن لا يكون هناك سجل تجاري لمن يتقدم لطلب الشهادة المنتجة.
- الدخل الشهري يجب أن لا يزيد عن 10 ألف ريال بدون دخل النشاط.
- تقديم عقد إيجار، أوعنوان وطني، أو صك ملكية، لأثبات السكن.
- وفق الاتفاق الذي يتم بين الأسر والبنك يجب توفير الضمانات المطلوبة لذلك.
- أن يكون المتقدم لطلب الشهادة أو الدعم سعودي الجنسية أو سعودية فهو يصلح للنساء أيضاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على شهادة الأسر المنتجة لدعم 50 ألف ريال بدون رسوم وتصدر مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.