احصل على شهادة الأسر المنتجة لدعم 50 ألف ريال بدون رسوم وتصدر مجانا

شهادة الأسر المنتجة، هي شهادة تصدر للأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية بهدف أن يحصل على عمل ما، وتكون هذه الشهادة حتى يتم تحديد نشاط المشروع، فدعم الأسر المنتجة بمبلغ تمويلي يصل إلى 50 إلى ريال كدعم مسترد، ولكن هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر حتى تحصل على دعمك، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم لك عدد كبير من التمويلات مثل تمويل الأسر بهدف توفير الراحة والأمان للأسر الفقيرة والمتوسطة وتمويل الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتيسير الحصول عليه، وتمويل كنف وتمويل آهل ويختص منهم النساء المطلقات والأرامل وتمويل الترميم.

هي شهادة يتم الحصول عليها بهدف مزاولة المهنة التي تمتلكها الأسر الفقيرة والمتوسطة، شروط شهادة الأسر المنتجة والحصول على دعم 50 ألف ريال، وتحويلها إلى مشاريع خاصة بهم حتى يتم توثيق الشهادة وتنظيم العمل داخل المملكة العربية السعودية، 120 ألف ريال تمويل نقدي للعاطلين عن العمل، لتحصل كل أسرة على شهادة منتجة تستطيع العمل بها ويمتهنون المهنة التي يرودنها دون قلق أو خوف، ويحصلون على دعم مالي يساهم معهم في زيادة مشروعهم، وهذه الشهادة يتم إصدارها مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

هي شهادة تصد مجاناً وبدون رسوم إدارية، بغرض خدمة المجتمع و الأسر المنتجة لتوفير العمل بأيديهم في المهنة التي يمتهنونها، وصلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد فور انتهائها، وتصدر عن طريق المنصة الوطنية للأسر المنتجة ويتم حصولك عليها في نفس اليوم بعد استيفائك كافة الشروط المعلن عنها، وعلى ذلك ستتقدم بطلب الحصول على دعم الأسر المنتجة، ولتحصل على المزيد من المعلومات والاستفسارات عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالأسر المنتجة 920033309 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.