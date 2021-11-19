فيديو لكرة النار.. نجا بأعجوبة من "فخ الهاتف"

رصدت كاميرا مراقبة في متجر للهواتف لحظة انفجار بطارية هاتف كادت أن تهدد حياة أحد العاملين في المتجر.
ووقعت الحادثة في الـ 5 من نوفمبر الجاري، في ثاي نغوين، شمالي فيتنام، لكن الفيديو انتشر في الأيام الأخيرة.
وكان الموظف في المتجر يصلح هاتفا، وفي الأثناء انفجرت البطارية مطلقة ألسنة من اللهب.
وكانت ردة فعل الموظف سريعة، حيث ابتعد قليلا قبل أن يرمي الهاتف المشتعل بالنيران.
ولحسن الحظ، لم يصب الموظف بأذى في هذا الحادث.
وانهالت التعليقات على انفجار البطارية، فالبعض تساءل عما لو حدث ذلك بينما كان الهاتف في جيب مالك الهاتف.
وأعاد هذا الأمر إلى أذهان كثيرين الانفجارات التي حدثت مرارا في السابق لهواتف سامسونغ، مما أدى إلى معنها من الاستخدام على متن الطائرات.
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