الهند تعلن إلغاء قوانين زراعية بعد عام من احتجاجات المزارعين

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل احتج عليها المزارعون لأكثر من عام، فى تراجع واضح عن موقف الحكومة السابق.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال مودى فى خطابه إلى الأمة: "جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، أننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة"، موضحًا أنه "فى جلسة البرلمان التى تبدأ فى وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة".

ولطالما أبدى المزارعون الهنود اعتراضهم على هذا التشريع الذى بدأ تطبيقه منذ سبتمبر 2020، والذى يحرر القطاع من القيود التنظيمية، بما يسمح للزراع بيع منتجاتهم خارج أسواق الجملة التى تنظمها الحكومة، حيث يضمنون حدا أدنى للسعر.

وشكا صغار الزراع من أن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع، وإنهم قد يفقدون فى النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذى يمثل نحو 15% من الاقتصاد الهندى، الذى يبلغ حجمه 2.7 تريليون دولار، يعنى فرصًا جديدة وأسعارًا أفضل للمزارعين.

وأشار مودى إلى أن هذه القوانين كانت تهدف لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لكن الحكومة لم تتمكن من إقناع بعض المزارعين الذين عارضوها.