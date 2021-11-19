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محمد سياف - ابو ظبي - يوفر مجلس التأمين الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين الأجانب إلكترونيًا دون الذهاب إلى مركز التأمين الصحي، وهذة الخدمة هي واحدة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة سواء للسعوديين أو السياح أو المقيمين في المملكة، وسنزودك اليوم عبر “مصر فايف” كل تفاصيل التأمين الصحي للوافدين في السعودية.

الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين في السعودية

يمكن للأجانب في المملكة العربية السعودية التحقق من حالة التأمين الخاصة بهم، سواء كانوا زوارًا أو سائحين.

تمكن هذه الخدمة الوافدين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من التحقق من صلاحية تأمين الزيارة والسفر، وكذلك الاطلاع على التأمين الصادر عن شركات التأمين.

تحتاج خدمة التأمين السياحي إلى رقم جواز السفر.

اتبع الخطوات التالية للاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين في السعودية:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمجلس.

اضغط على خدمة الاستعلام التأميني وستجدها في الصفحة الرئيسية.

انقر عى “الخدمة”.

أدخل معلومات جواز السفر.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك من خلال الصورة، ثم انقر فوق موافق.

ستظهر نتائج الاستعلام أمامك.

هذه الخدمة مجانية بدون دفع رسوم.

يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التطبيق عبر الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني.

طرق التواصل مع مجلس الضمان الصحي

يوفر لك موقع مجلس الضمان الصحي وسائل اتصال متنوعة يمكنك من خلالها الاستفسار عن أي شيء يتعلق بوزارة الصحة، كما يمكنك تقديم أي شكاوى وإرسالها مباشرة إلى الجهات المعنية، ويمكنك التواصل مع مجلس التأمين الطبي التعاوني بالمملكة العربية السعودية: