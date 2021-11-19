خطوة للوراء.. بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا

جدة - نرمين السيد - أعلن حرس الحدود البيلاروسى، أمس الخميس، نقل مهاجرين من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو ألفى شخص فى بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، إلى مركز لوجستى قريب، ما يعد خطوة للوراء فى ظل الصراع المتصاعد بين مينسك ووارسو.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال حرس الحدود عبر بيان على تليجرام: "اعتبارًا من 18 نوفمبر، نُقل جميع اللاجئين من المخيم المؤقت على الحدود البيلاروسية البولندية بالقرب من نقطة عبور بروزكى، على أساس طوعى، إلى مركز لوجستى آخر".

ونشر حرس الحدود صورًا للمخيم الذى بدا مهجورًا، بعدما كان يؤوى نحو 2000 شحص خلال الأيام الأخيرة، حيث واجه مئات المهاجرين خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذى استخدمته القوات البولندية.

وبحسب الوكالة، أكد حرس الحدود البولنديون إخلاء المخيم، بعد أسبوع من التوترات المتزايدة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبى.

كما أشارت الرئاسة البيلاروسية إلى تواجد نحو 5 آلاف آخرين من المهاجرين في بيلاروسيا، إلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، فى حين عاد مئات العراقيين إلى بلادهم أمس الخميس، بعد فشلهم فى العبور من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبى، بينا اعتقل الجيش البولندى عشرات حاولوا اجتياز الحدود.