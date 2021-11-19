ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال حرس الحدود عبر بيان على تليجرام: "اعتبارًا من 18 نوفمبر، نُقل جميع اللاجئين من المخيم المؤقت على الحدود البيلاروسية البولندية بالقرب من نقطة عبور بروزكى، على أساس طوعى، إلى مركز لوجستى آخر".
ونشر حرس الحدود صورًا للمخيم الذى بدا مهجورًا، بعدما كان يؤوى نحو 2000 شحص خلال الأيام الأخيرة، حيث واجه مئات المهاجرين خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذى استخدمته القوات البولندية.
وبحسب الوكالة، أكد حرس الحدود البولنديون إخلاء المخيم، بعد أسبوع من التوترات المتزايدة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبى.
كما أشارت الرئاسة البيلاروسية إلى تواجد نحو 5 آلاف آخرين من المهاجرين في بيلاروسيا، إلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، فى حين عاد مئات العراقيين إلى بلادهم أمس الخميس، بعد فشلهم فى العبور من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبى، بينا اعتقل الجيش البولندى عشرات حاولوا اجتياز الحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة للوراء.. بيلاروسيا تنقل المهاجرين بعيدًا عن حدود بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.