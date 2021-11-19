مقتل 2 وإصابة 4 جراء انفجار مبنى سكنى فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أكدت وسائل إعلامية رسمية، قال حاكم أنقرة واصب شاهين، إن الانفجار الذى وقع بمنطقة كيسورين، أدى إلى انهيار جزء من المبنى.
وأوضح حاكم أنقرة أن الشخصين المتوفيين هما أب وطفله من عائلة تركمانية عراقية كانت تقيم بالبناية المذكورة، مع عائلة أفغانية أخرى لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث، إضافة إلى مواطنين تركيين.
وأضاف شاهين أن البناية بها 11 شقة، بعضها ساكن والبعض الآخر لا يوجد به أحد، لافتًا إلى أن البناء قديم وكان مدرجًا ضمن برنامج التحول الحضرى فى أنقرة.
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