ألمانيا تقترب من 53 ألف إصابة كورونا يومية

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض فى ألمانيا، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 52970 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 48640 إصابة تم تسجيلها يوم الجمعة الماضى، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس إلى 5 ملايين و248 ألفاً و291 حالة.





واستنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، سجل المعهد 201 حالة وفاة يومية جديدة فى ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، مقابل 191 وفاة يوم الجمعة الماضى، فى حين ارتفع إجمالى الإصابات إلى 98 ألفاً و739 حالة حتى الآن. ووفقًا لبيانات "روبرت كوخ"، بلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة فى غضون 7 أيام، اليوم الجمعة، نحو 340.7 إصابة، مقابل 336.9 إصابة أمس الخميس.

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