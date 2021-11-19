أرمينيا: مقتل 6 جنود فى معارك مع أذربيجان يوم 16 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار على حدودهما، يوم الثلاثاء، بعدما حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهة فى أعقاب أعنف اشتباك منذ حرب اندلعت العام الماضى.

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