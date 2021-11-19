لهذا السبب.. الأمير تشارلز يلغي زيارة لحاملة طائرات بريطانية

ألغى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا زيارة كانت مقررة إلى حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، بعد تحطم مقاتلة من طراز إف-35 بي في البحر المتوسط.
وتحطمت المقاتلة التابعة لأكبر حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط، الأربعاء، إلا أن الطيار قفز منها وعاد بسلام إلى السفينة.
وكان من المقرر أن يتفقد الأمير تشارلز، الذي يقوم بزيارة لمصر حاليا، حاملة الطائرات التي تقع قبالة ساحل مدينة الإسكندرية.
وقال متحدث إن زيارته للسفينة ألغيت لأسباب تشغيلية.
والطائرة إف-35 بي، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن قادرة على تنفيذ مهام جو-سطح وعمليات للحرب الإلكترونية ومهام جوية وجمع معلومات استخباراتية في وقت واحد، وفقا لسلاح الجو البريطاني.
ويمكن أن تعمل دون أن يتم اكتشافها في أجواء معادية بفضل تكنولوجيا سرية.
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