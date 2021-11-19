بلد أوروبي يعود إلى الإغلاق الكامل.. واللقاح "إلزامي"

في ظل مساعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلنت النمسا، الجمعة، أنها ستعيد فرض الإغلاق الكامل مجددا، مما يجعلها أول بلد أوروبي يتخذ مثل ذلك القرار.

وقال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن البلاد ستفرض إغلاقا "للجميع"، وذلك بعد أيام من تقييد حركة غير المطعمين ضد الفيروس.

وأضاف شالنبرغ في مؤتمر صحفي من ولاية تيرول غربي البلاد، أن النمسا ستجعل التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزاميا للجميع، اعتبارا من الأول من فبراير 2022.

وأشار المستشار إلى أن الإغلاق الكامل سيبدأ الاثنين، وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.

وقال: "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوما على النظام الصحي".

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم، مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

وبدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير المطعمين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.

لكن الإصابات واصلت ارتفاعها، والخميس سجل البلد الذي يسكنه نحو 9 ملايين نسمة عددا قياسيا جديدا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وازداد الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66 بالمئة من السكان مطعمين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67 بالمئة.

كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة.

والخميس أعلنت حكومة المجر، المجاورة للنمسا، أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة بدءا من السبت.