دماء وجثث متفحمة على الطريق.. قتلى بحادث مروع في مصر

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة أجرة، مساء الخميس، واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد على بعد 60 كيلو متر من مطار أسيوط جنوبي مصر.

وكانت مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا يفيد "بانقلاب سيارة أجرة صغيرة واشتعالها بنطاق محافظة الوادي الجديد بعد مطار أسيوط بحوالي 60 كيلو". وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم نقل عدد 7 جثث مجهولي الاسم والهوية لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة المصرية. وكشف وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع بسبب تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس يتبع إحدى الشركات بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط.

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