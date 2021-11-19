الرئاسة اللبنانية: مجلس الوزراء يعاود جلساته قريبا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة اللبنانية، فى بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون اطلع خلال لقائه صباح اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتى على عمل اللجان الوزارية والنتائج التى توصلت إليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذى تقرّر أن يعاود جلساته قريباً.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتى أمس أن لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام قررت زيادة بدل النقل اليومى إلى 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى صرف مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يعطى عن شهرى نوفمبر وديسمبر قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة، موضحا أن المنحة الاجتماعية تشمل كل من يعمل بالمرفق العام فى القطاع العام، من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال.

ويترقب لبنان عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ أكثر من 5 أسابيع بسبب تباين المواقف بين القوى السياسية المشاركة فى الحكومة حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، إذ يصر فريق على ضرورة إقصاء قاضى التحقيق فى القضية طارق البيطار معتبرا أن قراراته ميسه ولا تحترم الدستور والقانون، فيما يرى فريق آخر ضرورة استكمال التحقيقات بمسارها الحالى، بينما دعا فريق آخر إلى ترك الأمر للمنظومة القضائية لتقوم بإصلاح مسار التحقيقات بذاتها عبر الإجراءات القانونية دون تدخل سياسى فى عمل القضاء.

ويؤدى غياب انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى تعطيل القرارات، إذ يشترط سريانها موافقة مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه عليها.