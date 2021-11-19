النمسا تفرض إغلاقًا كاملاً لمكافحة كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار النمساوى ألكسندر شالنبرج، اليوم الجمعة، بدء الإغلاق فى بلاده مرة أخرى، بسبب أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن النمسا ستفرض التطعيم الإلزامى اعتبارًا من فبراير المقبل.





وحسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية، قال شالنبرج إنه "على الرغم من كل جهود الإقناع والحملات، تم تطعيم عدد قليل جدًا من الناس".

وأشار المستشار النمساوى إلى أنه سيكون هناك تطعيم إجبارى اعتبارًا من أول فبراير 2022، محذرًا: "لا نريد موجة خامسة، لا نريد موجة سادسة أو سابعة"، وأضاف أن الفيروس لن يختفى، بل سيبقى.

وتواجه النمسا موجة رابعة شديدة من فيروس كورونا النمسا حاليًا، حيث بلغ معدل الإصابة الأسبوعى، خلال الـ7 أيام الماضية، ألف إصابة من كل مئة ألف نسمة.