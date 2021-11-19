بلينكن: الرئيس الأمريكى يخطط لقمة إفريقية لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بلينكن فى خطاب من العاصمة النيجيرية أبوجا: "كمؤشر على التزامنا بشراكاتنا عبر القارة، ينوى الرئيس بايدن استضافة قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا للدفع قدمًا بنوع من الدبلوماسية عالية المستوى، والانخراط القادرين على إحداث تحوّل فى العلاقات، وجعل التعاون الفعّال أمرًا ممكنًا".

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