اليمن تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية فى القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - طالبت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية إشراق السباعى، المجتمع الدولى بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها المليشيات الحوثية فى القطاع الصحى فى البلاد.





وأدانت السباعى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعةـ قيام المليشيات الحوثية بإجبار الأطباء والكادر التمريضى فى مستشفى الثورة على العمل بدون أى مقابل مادى، وتهديدهم بالاعتقال أو السجن أو الفصل من العمل فى حال تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين اليمنيين.

وأشارت إلى أن مستشفى الثورة تعد واحدة من أهم المستشفيات فى العاصمة صنعاء لاحتوائها على أكبر أقسام جراحة القلب وزراعة الاعضاء، واصفة الوضع داخل المستشفى بأنه سىء للغاية.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية، عن أملها فى أن يعود الأمن والاستقرار فى اليمن، وتعود الرعاية الصحية فى متناول جميع المواطنيين اليمنيين.

يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى نظم فيه الأطباء والكادر التمريضى بمستشفى الثورة فى العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة وقف التهديدات والانتهاكات الحوثية المستمرة على حقوقهم".