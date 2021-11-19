وأدانت السباعى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعةـ قيام المليشيات الحوثية بإجبار الأطباء والكادر التمريضى فى مستشفى الثورة على العمل بدون أى مقابل مادى، وتهديدهم بالاعتقال أو السجن أو الفصل من العمل فى حال تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين اليمنيين.
وأشارت إلى أن مستشفى الثورة تعد واحدة من أهم المستشفيات فى العاصمة صنعاء لاحتوائها على أكبر أقسام جراحة القلب وزراعة الاعضاء، واصفة الوضع داخل المستشفى بأنه سىء للغاية.
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية، عن أملها فى أن يعود الأمن والاستقرار فى اليمن، وتعود الرعاية الصحية فى متناول جميع المواطنيين اليمنيين.
يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى نظم فيه الأطباء والكادر التمريضى بمستشفى الثورة فى العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة وقف التهديدات والانتهاكات الحوثية المستمرة على حقوقهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية فى القطاع الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.