احصل على التمويل النقدي 120 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

التمويل النقدي بدون فوائد، لمن يرغب في زيادة الدخل الشهري الخاص به أو كان عاطل عن العمل، فيقدم بنك التنمية الاجتماعية فرصة عظيمة له عن طريق العمل الحر ليحصل على التمويل النقدي بمبلغ مالي 120 ألف ريال، وبنك التنمية الاجتماعية هو من أقوى البنوك التي تهدف إلى خدمة المجتمع والأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل الشهري المنخفض، حيث يتيح لهم زيادة في الدخل الشهري والحصول على مبلغ ادخاري، ومساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد فرصة من خلالها يحصلون على مشروع خاص بهم وتقديم إنتاج مزدهر داخل المملكة العربية السعودية.

يتيح لك بنك التنمية الاجتماعية الحصول على تمويل نقدي بمبلغ 120 ألف ريال بدون فوائد، التمويل النقدي بدون فوائد، وذلك لتكن لك فرصة في أن تحصل على دخل أساس إذا كنت عاطل عنن العمل، أو دخل إضافي إذا كنت موظف وراتبك ضعيف، التسجيل في بنك التسليف، فالتمويل متاح للموظفين من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية بحيث يكون الراتب الشهري أقل من 20 ألف ريال، والباحثين عن العمل، والغير مخدومين من النظام، حيث يجعلك هذا التمويل تحصل على عدة مزايا من أهمها فتح حساب بنكي للعمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

يمكنك أن تحصل على التمويل النقدي 120 ألف ريال وذلك بعد استيفائك الشروط المطلوبة وهي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يحصل على وثيقة العمل الحر وتصدر مجاناً من خلال المنصة الإلكترونية.

من خلال المنصة الإلكترونية. لا تكون مدين لبنك التنمية الاجتماعية بأي من التمويلات الأخرى.

العمر لا يقل عن 18 عاما.

لا يتخطى العمر 65 عاما مع أخر موعد لسداد القسط الشهري.

فترة سداد التمويل 40 شهرا.

من يقل عمره عن 20 عاما سوف يحصل على تمويل نقدي بمبلغ 32 ألف ريال.

سجل ائتماني جيد.

التمويل برسوم إدارية 4000 ريال فقط وتخصم من المبلغ التمويلي.

بدون فوائد فقط مبلغ التمويل.

متاح التمويل ل جميع الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي وأيضاً العاطلين عن العمل.

في البداية، يتم الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، ويتم تقديم الطلب إلكترونياً بعد الموافقة على كافة الشروط المطلوبة، بعد ذلك يتم فحص الطلب والتأكد من أهلية المستفيد، ثم استكمال البيانات والأوراق المطلوبة وإرسالهم عبر البريد إلكترونياً، أخيراً يقوم البنك بصرف المبلغ التمويلي للمستفيد وتحصل عليه بإجراءات بسيطة وبدون تعقيدات، حتى تقم بتحقيق أحلامك وبناء مستقبلك.