بكين تشيد بتصريحات بوتين حول العلاقات الصينية الروسية

وقال فى إفادة صحفية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أدلى بتصريحات إيجابية بشأن العلاقات الصينية الروسية ، ويقدّر الجانب الصينى هذا التصريحات، وستوسع الصين وروسيا باستمرار نطاق التعاون الثنائى بكثافة وبشكل متزايد".
وأضاف الدبلوماسى إن الصين تعتبر روسيا جارة صديقة ومن الضرورى تقوية علاقات عادلة متبادلة معها، مؤكدا أن "روسيا مهتمة بصين مستقرة ومزدهرة، والصين بحاجة إلى روسيا قوية وناجحة".
جدير بالذكر أن بوتين صرح أمس الخميس بأن بعض الدول الغربية تتطلع إلى دق إسفين بين روسيا والصين اللتين ستواصلان ردا على ذلك توسيع التعاون وتنسيق إجراءاتهما على الساحة الدولية.
وأكد أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز علاقات الشراكة الودية.
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