جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "9 نيوز سيدنى"، فإن "سعر لتر البنزين الخالى من الرصاص وصل إلى 2.169 دولار أمريكى، بينما كانت الأسعار أقل فى غرب المدينة وجنوبها الغربى".
وأضافت القناة الأسترالية أن "سعر صفيحة البنزين فى مدينة موسمان وصلت إلى 120 دولارًا، بينما فى مدينة ياجونا وصل سعرها 80 دولارًا، أى بقارق 40 دولارًا للصفيحة".
كما توقعت تقارير أسترالية أن أسعار البنزين ستقفز 15 سنتا أيضًا، يوم الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الوقود تسجل ارتفاعًا قياسيًا فى سيدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.