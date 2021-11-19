أسعار الوقود تسجل ارتفاعًا قياسيًا فى سيدنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "9 نيوز سيدنى"، فإن "سعر لتر البنزين الخالى من الرصاص وصل إلى 2.169 دولار أمريكى، بينما كانت الأسعار أقل فى غرب المدينة وجنوبها الغربى".

وأضافت القناة الأسترالية أن "سعر صفيحة البنزين فى مدينة موسمان وصلت إلى 120 دولارًا، بينما فى مدينة ياجونا وصل سعرها 80 دولارًا، أى بقارق 40 دولارًا للصفيحة".

كما توقعت تقارير أسترالية أن أسعار البنزين ستقفز 15 سنتا أيضًا، يوم الأحد المقبل.