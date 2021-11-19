الناتو يتهم روسيا بزيادة حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا والبلطيق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ستولتنبرج فى تصريحات لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية: "نرى هيكلاً عسكريًا روسيًا مهمًا يتم تجديده تدريجيًا بوحدات قتالية ووحدات محمولة جوًا وقدرات متنوعة للغاية، ولا أتكهن بنوايا روسيا، لكننى أعلم على وجه اليقين أن روسيا لديها القدرة على استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها، وقد أظهرت ذلك".

وفى أعقاب مشاركته فى منتدى حلف الأطلسى والصناعة السنوى فى روما فى اليوم السابق، قال الأمين العام للحلف: "إننا نشهد أيضًا زيادة فى نشاط روسيا فى المجال الجوى لبحر البلطيق".

وأشار ستولتنبرج إلى أن الناتو يجمع ويدرس المعلومات ويقدم لأوكرانيا "الدعم العملى والسياسى" فى تدريب وتجهيز وحداتها، مشددًا على أن التحالف اتخذ "ردودًا ثقيلة على الأعمال العدوانية لروسيا"، ووضع الكتائب فى حالة تأهب قصوى فى دول البلطيق وبولندا وزيادة تواجدها فى رومانيا والبحر الأسود.

وقال الأمين العام للحلف إن عملية "التعزيز الأكثر طموحًا للأمن الجماعى فى الجزء الشرقى من الحلف" بدأت مع "الضم غير القانونى لشبه جزيرة القرم"، مضيفًا أن "هذه ردود دفاعية وشفافة، لكنها تظهر تصميم الناتو على حماية الحلفاء".

فيما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن جميع طلعاتها الجوية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى.