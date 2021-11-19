قائد الجيش اللبنانى يناشد العسكريين الإخلاص لوطنهم مهما اشتدت الصعاب

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات العماد عون إلى العسكريين بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ78، حيث قال: "إن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية والعيون الساهرة، كما أنّ ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء والجرحى وإرادتكم الصلبة".

وأضاف: "كونوا كما عهدتكم مهما اشتدت الصعاب، رجالاً أشداء أوفياء لقسمكم مخلصين لوطنكم".

وتابع الوزير اللبنانى: "فى ظل تزاحم الأزمات والتحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، تمرّ ذكرى الاستقلال محملة بالآلام والآمال. آلام الأوضاع التى نمرّ بها وآمال بالخروج من الأزمة وتجاوزها ليعود لبنان إلى وضعه الطبيعى".

وتحتفل لبنان يوم 22 من نوفمبر كل عام، حيث انتزع اللبنانيون بلادهم من قبضة الاحتلال الفرنسى، فى 22 نوفمبر عام 1943 الاستقلال التام.

كما أكد العماد عون على "ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولى بالمؤسسة العسكرية"، وأنها "النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم فى وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلى، لأنكم على مسافة واحدة من كل الفرقاء، وتشكلون النقطة الجامعة التى يلتف حولها جميع اللبنانيين".