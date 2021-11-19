العراق: سجلنا عودة 75 مهاجرًا من العالقين على حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسجل عودة 75 مهاجرًا من العالقين على الحدود البيلاروسية مع بولندا، مؤكدة استمرارها بتسجيل المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فى العراق، أحمد الصحاف: إن"الوزارة مستمرة بتسجيل أسماء المهاجرين العراقيين من الراغبين بالعودة الطوعية"، لافتًا إلى أن "عدد المهاجرين المسجلين حتى الآن بلغ 75 مهاجرًا". وأضاف الصحاف أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق لاستمرار رحلات الإجلاء التى لن تتوقف من دون توفير الاستجابة المطلوبة".

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