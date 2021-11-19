الكرملين: بوتين ولوكاشينكو قلقان من تصرفات بولندا تجاه اللاجئين

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والبيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفى، اليوم الجمعة عن القلق الشديد من تصرفات بولندا غير المقبولة، بما فى ذلك استخدام معدات خاصة على الحدود البيلاروسية البولندية.





وذكر المكتب الصحفى للكرملين فى بيان اليوم أن الرئيسين خلال الاتصال الهاتفى أعربا عن قلقهما الشديد بشأن الأعمال الوحشية غير المقبولة لحرس الحدود البولنديين، بما فى ذلك الاستخدام الفعال للقوة الغاشمة والمعدات الخاصة.

وأوضح البيان أن الرئيس البيلاروسى أبلغ نظيره الروسى بمضمون المحادثة الهاتفية مع القائم بأعمال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل فى 17 نوفمبر الجارى.

وأضاف المكتب الصحفى للكرملين فى بيانه: "لقد أطلع ألكسندر لوكاشينكو الرئيس بوتين على الخطوات، التى اتخذتها مينسك لتهدئة الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين وفحوى محادثة هاتفية مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى 17 نوفمبر".

وأكد البيان على أهمية إقامة تعاون بين مينسك والاتحاد الأوروبى لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسى والبيلاروسى تطرقا أيضا إلى بعض جوانب التعاون الروسى البيلاروسى فى المجالين التجارى والاقتصادى واتفقا على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.