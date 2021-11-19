طريقة الأعفاء من سداد القروض في بنك الراجحي 1443 وخطوات وشروط التقديم

الأعفاء من سداد القروض في بنك الراجحي، حيث يشهد الشارع السعودي اهتمام كبير بخصوص أعفاء من سداد القروض الخاصة بمصرف الراجحي، وذلك بعد إعلان البنك عن فرص للعملاء من تمكنهم من عدم استكمال الخاصة بالقروض لعام 1443، عن طريق تقديم الأوراق والمستندات المحددة والمطلوبة من قبل البنك،وذلك بكل سهولة وخلال دقائق يمكنك الانتهاء من دفع الأقساط.

أوضح بنك الراجحي عام 2021 انه عند وفاة العميل المقترض يسقط عنه القرض بشرط تقديم الأسرة الخاصة به شهاده وفاة المواطن العميل إلي البنك، وبعدها تتكفل خدمة التأمين التكافلي أعفاء سداد القرض. أيضا أتاح البنك هذه الميزة في حالات العجز التام والكلى وذلك نتيجة حادثة تمنع المواطن العميل من العمل وإدخال دخل يمكنه من سداد القروض، بشرط تقديم جميع التقارير الطبية و المستندات تثبت وتوضح الحالة الصحية للعميل.

طريقة الأعفاء من سداد القروض في بنك الراجحي 1443

واليكم افضل قروض بنك الراجحي التي يقدمها إلى المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يتم تجهيز وإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تحرير طلب إعفاء الراجحي، وهى كالاتي:

شهادة وفاة أو عجز أو أصابة كما تم ذكره في الشروط أعلاة.

بيانات القرض من رقم العقد والتاريخ

في حالة قرض الشركات، يتم أيضا تقديم مستندات الشراكة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

مستند و خطاب من جهة العمل للعميل المواطن موضح بها الراتب الشهرى.

يتم تقديم جميع المستندات الصحية للعميل المقترض.

بعد أحضار جميع الأوراق المطلوبة، يجب اتباع الأتي:

الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي .

. يتم أختيار المصرفية الشخصية من القائمة الرئيسية ثم التمويل الشخصي.

يتم اختيار التمويل المتقدم عليه المواطن.

يتم تقديم بيانات الهوية لاستكمال التقديم على الطلب.

يتم أرفاق المستندات المطلوبة.

أخيرا يتم اختيار (تقديم الطلب).

ويمكنكم اتباع تلك الخطوات من خلال الدخول إلى تطبيق الراجحي بكل سهولة ويسر.

إذا كانت الوفاة بسبب الانتحار.

الإعاقة أو العجز ناتج عن تعاطى المخدرات أو الكحوليات.

الوفاة ناتجة عن الألعاب الخطيرة والمغامرات.

الوفاة من خلال أسلحة أو أدوات.

في حالة صدور حكم قضائي.

ونوضح إليكم الألية الجديدة التي كشف عنها الراجحي في فتح حساب في الراجحي اون لاين في زمن لا يتجاوز 3 دقائق.

وصلنا لختام شرح طريقة الأعفاء من سداد القروض قي بنك الراجحي 1443 وخطوات التقديم