لم يحدث منذ قرون.. شاهد خسوف القمر التاريخي من زوايا مختلفة

رصدت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة الخسوف الجزئي للقمر، الذي شوهد، اليوم الجمعة، في العديد من مناطق العالم ويعد الأطول منذ قرون.

وأظهرت الفيديوهات، التي التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، بعض مراحل الخسوف الجزئي للقمر، الذي استمر نحو 3 ساعات ونصف.

وهذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية توقعت في وقت سابق بأن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية، إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.

وتوقعت الوكالة الأميركية كذلك أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

ويعتبر الخسوف ظاهرة فلكية تقع عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، بما يحجب الضوء عن الأخير.

ويتوقع خبراء أن يحدث الخسوف الجزئي القادم للقمر يوم 28 أكتوبر 2022، فيما ينتظرون أن تشهد الكرة الأرضية كسوفا كليا للشمس يوم 4 ديسمبر المقبل.