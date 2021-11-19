أمريكا: مقتل شخص على الأقل فى حادث إطلاق نار بكامبريدج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "WMDT" التلفزيونية المحلية، فقد تلقت الشرطة المحلية فى ماريلاند نبأ إطلاق الرصاص، صباح الجمعة بالتوقيت المحلى، لذا حثت المواطنين فى المنطقة على تجنب مكان الحادث. وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أنها تحقق فى ملابسات وأسباب الحادث، دون تقديم أى تفاصيل حول الحادث أو دوافعه.

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