اليونان وفرنسا تبحثان التعاون الدفاعى والتطورات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، مع التركيز على قطاعى الدفاع والاقتصاد على أساس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية اليونانية الفرنسية، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

وبحسب مصادر حكومية، شدد ميتسوتاكيس على أهمية خطة التعاون، معربا عن دعم اليونان للأولويات التى حددتها فرنسا فى ضوء الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من عام 2022.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى أن هذا هو الوقت الذى يجب أن يعمل فيه البلدان معا فى العديد من القضايا التى تهمهما.