البيت الأبيض: بايدن يخضع لفحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخضع حاليًا لفحوصات طبية، واصفًا هذه الفحوصات بأنها عادية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكان أحد مساعدى الرئيس بايدن أصيب بفيروس كورونا فى 5 فبراير الجارى، عندما كان بين مرافقى الرئيس الأمريكى فى جولته الأوروبية الأخيرة ومؤتمر قمة المناخ فى جلاسكو. وأكدت المصادر الأمريكية أن "المساعد المصاب يرقد فى الحجر الصحى بانتظار نتائج اختبار (PCR)"، فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه "لم يخالط بايدن فى جلاسكو".

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