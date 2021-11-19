جدة - نرمين السيد - منح الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السفير اليابانى لدى الإمارات إكيهيكو ناكاجيما وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديرا للجهود التى بذلها خلال فترة عمله فى الدولة ما أسهم فى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قلد وزير الخارجية والتعاون الدولى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السفير اليابانى الوسام خلال استقباله له بمقر إكسبو 2020 دبى، معربا عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح فى عمله، مثنيا على دوره فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان فى المجالات كافة. وأعرب إكيهيكو ناكاجيما عن بالغ تقديره وشكره للرئيس الإماراتى، مشيدا بالسياسة الحكيمة له والدور البارز الذى يلعبه إقليميا ودوليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإماراتى يمنح سفير اليابان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.